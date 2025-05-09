Во время парада в Москве: Украина пригласила в Киев высокопоставленных чиновников ЕС, – СМИ

Украина пригласила в Киев 9 мая высокопоставленных политиков ЕС. Тем временем сам Евросоюз дал указание странам-кандидатам на вступление в блок не посещать парад в Москве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico и министра иностранных дел Латвии Байбу Браже.

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Украина призывает показать единство ЕС перед лицом России

Politico отмечает, что команда Зеленского пригласила чиновников Евросоюза 9 мая в Киев как демонстрацию дипломатической силы против ежегодного военного парада Путина в Москве в тот же день.

Глава МИД Андрей Сибига в понедельник, 14 апреля, уже передал приглашение во время встречи в Люксембурге. Он призвал "продемонстрировать наше единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Также Зеленский 9 мая хотел бы увидеть в Киеве "коалицию желающих", чтобы "определить гарантии безопасности" для Украины после того, как возможного прекращения огня с Россией.

Продолжается также обсуждение визита глав государств в начале мая, в частности, и будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

К слову, Путин на парад в Москву пригласил лидеров Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии. Замечается, что за последние годы ни один западный лидер не присутствовал там.

Байба Браже также рассказала, что в воскресенье, 13 апреля, Европа дала четкое указание не участвовать в торжествах в Москве странам-кандидатам на вступление в ЕС.

Речь идет, в частности, о таких странах, как Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория, которые уже долгое время имеют такой статус.

Вчера у нас был насыщенный вечер с ужином с западнобалканскими партнерами... Было много дискуссий относительно ценностей, согласования общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции. В том числе – очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок,

– сообщила Браже.

Она заметила, что это не соответствует ценностям ЕС.