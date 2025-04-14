Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico та міністерку закордонних справ Латвії Байбу Браже.

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Україна закликає показати єдність ЄС перед обличчям Росії

Politico зазначає, що команда Зеленського запросила чиновників Євросоюзу 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду Путіна в Москві у той же день.

Глава МЗС Андрій Сибіга в понеділок, 14 квітня, уже передав запрошення під час зустрічі в Люксембурзі. Він закликав "продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Також Зеленський 9 травня хотів би побачити у Києві "коаліцію охочих", аби "визначити гарантії безпеки" для України після того, як можливого припинення вогню з Росією.

Триває також обговорення візиту глав держав на початку травня, зокрема, й майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

До слова, Путін на парад у Москву запросив лідерів Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії. Зауважується, що за останні роки жоден західний лідер не був присутній там.

Байба Браже також розповіла, що у неділю, 13 квітня, Європа дала чітку вказівку не брати участь в урочистостях у Москві країнам-кандидатам на вступ до ЄС.

Йдеться, зокрема, про такі країни, як Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія, які вже довгий час мають такий статус.

Вчора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції. У тому числі – дуже чіткі вказівки країн-членів ЄС для кандидатів не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати таких поїздок,

– повідомила Браже.

Вона зауважила, що це не відповідає цінностям ЄС.