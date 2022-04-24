Лидеры ЕС поздравили Макрона с победой на президентских выборах

Европейские лидеры поздравили Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах. В частности, поздравления написали Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен.

Поздравление политики написать в твиттере вечером 24 апреля. Это произошло после обнародования данных экзит-поллов.

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Лидеры ЕС поздравили Макрона с победой

Соответствующие сообщения опубликовали президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Искренние поздравления, дорогой Эммануэль Макрон. В этот неспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отданная более суверенному и более стратегическому Европейскому Союзу,

– написал Мишель.

Кроме того, Шарль Мишель опубликовал видео, на котором видны результаты экзит-поллов с победой Макрона.

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"Уважаемый Эммануэль Макрон, поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики. Я с нетерпением жду продолжения нашего замечательного сотрудничества. Вместе мы будем двигать Францию и Европу вперед", – сообщила Урсула фон дер Ляен.

Кстати, по данным экзит-поллов, президент Франции выиграл во втором туре президентские выборы с не менее, чем 58,5% голосов. Речь идет о данных экзит-поллов нескольких французских социологических служб.

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