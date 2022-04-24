Вітання політики написати у твітері ввечері 24 квітня. Це трапилось після оприлюднення даних екзитполів.

Зауважте Макрон виграє президентські вибори у Франції – дані екзитполів

Лідери ЄС привітали Макрона з перемогою

Відповідні дописи опублікували президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Щирі вітання, дорогий Еммануель Макрон. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддана більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу,

– написав Мішель.

Окрім того, Шарль Мішель опублікував відео, на якому видно результати екзитполів з перемогою Макрона.

Президент Євроради привітав Макрона з перемогою: дивіться відео

"Шановний Еммануель Макрон, вітаю вас із переобранням на пост президента Республіки. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої чудової співпраці. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

До речі, за даними екзитполів, президент Франції виграв у другому турі президентські вибори зі щонайменше 58,5% голосів. Мовиться про дані екзитполів декількох французьких соціологічних служб.

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