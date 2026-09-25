Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина не принесла никаких конкретных результатов в отношении Украины, в то время как Европа демонстрирует слабость в противодействии российской гибридной войне.

В мире, где бумажные гарантии больше не действуют, уважение вызывает лишь собственный мощный ВПК и готовность наносить ответные удары. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Помпезность без конкретики для Украины

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина была организована максимально торжественно – с красными коврами для китайского лидера и его супруги Пэн Лиюань, символическим красным декором и изысканным государственным ужином. Однако за всеми этими протокольными жестами скрывается полное отсутствие конкретики в отношении Украины.

МИД Китая сухо сообщил об "обмене мнениями по поводу украинского кризиса", но никаких реальных договоренностей или сигналов о давлении на Путина в итоговых сообщениях нет. Владимир Зеленский призвал Трампа привлечь Си к оказанию влияния на Кремль, но война в Украине так и не стала приоритетной темой для больших игроков.

Двойные стандарты и бизнес на диктаторах

Пока продолжаются разговоры о мировой дипломатии, Трамп ведет торговую войну с Канадой и в то же время не отказывается от торговли белорусским калием. Торговать с диктатором Лукашенко – это фактически стрелять себе в ногу, ведь ВОТ обязательно использует это как метод политического шантажа для ослабления санкций.

Это проявление классической западной политики, где экономическая выгода регулярно преобладает над заявленными ценностями. Они готовы закрывать глаза на внутренние преступления авторитарных режимов и мириться с кем угодно – пока диктаторы не начинают распространять свои правила за пределы собственных "бандустанов".

Слабость Европы провоцирует новые диверсии

Российская гибридная война уже в полную силу ведется на территории Европы. В Польше взрываются терминалы Starlink, обеспечивающие интернет для Украины, а кремлевские пропагандисты из "РИА Новости" открыто угрожают Литве: "Россию ждет еще одна СВО, но она будет очень короткая". Однако реакция европейских стран по-прежнему растеряна.

Когда в воздушное пространство Польши влетает российский самолет, в ответ раздаются лишь заявления о том, что "достаточно будет извинений". В то же время Франция фактически продвигает отмену санкций против российских олигархов Усманова и Фридмана. Такая демонстративная слабость и безответственность Европы напрямую провоцирует россиян на новые диверсии.

Странные инициативы Макрона и реальные угрозы

По данным Reuters, Европа не сможет защититься от прямого нападения России как минимум до 2030 года из-за критических пробелов в ПВО, ПРО и сухопутных силах. Но вместо реального усиления безопасности мы слышим от Эммануэля Макрона предложения о так называемом "двойном моратории".

Президент Франции обеспокоен возможным дефицитом топлива в мире и призывает Украину прекратить удары по российским НПЗ в обмен на прекращение боевых действий в Черном море. Это абсолютно несимметричная идея: от прекращения атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру Москва выиграет несравненно больше, чем Киев от любого эфемерного перемирия.

В этом мире все решает только сила

Пока Россия продолжает совершать геноцид и наносит удары дронами по жилым многоэтажкам в Киеве или медицинским клиникам в Запорожье, мы не сидим сложа руки. Украина уничтожает законные военные и промышленные объекты агрессора – загорелся завод "Искра" в Ульяновске, горят "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", "Синтезкаучук" в Воронеже и Новошахтинский НПЗ.

Будапештский меморандум давно остался в прошлом, а гарантии безопасности превратились в бумажки. Все разговоры о европейских ценностях, правах человека и международных правилах разбиваются о жестокую реальность. Мир считается только с силой: когда у тебя есть собственный мощный ВПК, ты создаешь свои ракеты и самостоятельно определяешь, куда наносить удары по врагу – только тогда с тобой начинают разговаривать по-настоящему.