Политики обратились к Ирану. Призвали прекратить деятельность, связанную с баллистическими ракетами. Она противоречит резолюции Совета Безопасности ООН и другим соответствующим резолюциям.

Кстати Авиакатастрофа МАУ: Иран пообещал допустить Украину к материалам дела

О чем говорилось в коммюнике

Лидеры G7 поддерживают усилия, направленные на достижение открытости, ответственности и правосудия для жертв самолета МАУ, который сбил Иран в январе 2020 года.

Политики обеспокоены из-за постоянных нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: последние новости

Канадский суд в 2020 году официально признал авиакатастрофу террористическим актом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в мае 2021 года заявил, что Украина поддерживает версию Канады.

Еще 2 июня украинская сторона начала переговоры с Ираном относительно сбитого рейса МАУ.

По состоянию на июнь 2021 года иранская сторона предложила выплатить украинским семьям жертв по 150 тысяч долларов.



Авиакатастрофа в Иране / Инфографика 24 канала