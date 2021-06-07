Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что "родственники жертв #PS752 спрашивают о завершении переговоров между украинской и иранской сторонами".
Заметьте Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули требования Ирану из-за авиакатастрофы МАУ
Официального подтверждения о начале судебного процесса мы так и не получили. Однако Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и мере ответственности,
– подчеркнул Мамедов.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: последние новости
- Заместитель секретаря СНБО Алексей Данилов в мае 2021 года заявил, что Украина поддерживает версию Канады о причине трагедии с самолетом МАУ в Иране.
- Канадский суд в 2020 году официально признал авиакатастрофу террористическим актом.
Еще 2 июня украинская сторона начала переговоры с Ираном по сбитому рейсу МАУ.
- По состоянию на июнь 2021 года иранская сторона предложила выплатить украинским семьям жертв по 150 тысяч долларов.