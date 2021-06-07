Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что "родственники жертв #PS752 спрашивают о завершении переговоров между украинской и иранской сторонами".

Заметьте Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули требования Ирану из-за авиакатастрофы МАУ

Официального подтверждения о начале судебного процесса мы так и не получили. Однако Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и мере ответственности,

– подчеркнул Мамедов.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: последние новости

Заместитель секретаря СНБО Алексей Данилов в мае 2021 года заявил, что Украина поддерживает версию Канады о причине трагедии с самолетом МАУ в Иране.

Канадский суд в 2020 году официально признал авиакатастрофу террористическим актом.

Еще 2 июня украинская сторона начала переговоры с Ираном по сбитому рейсу МАУ.

Еще 2 июня украинская сторона начала переговоры с Ираном по сбитому рейсу МАУ. По состоянию на июнь 2021 года иранская сторона предложила выплатить украинским семьям жертв по 150 тысяч долларов.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала

