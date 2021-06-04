Об этом сообщил представитель министра иностранных дел Украины Олег Николенко. Официальный Киев требует установить все обстоятельства того, как сбили самолет МАУ. Только после можно вести речь о компенсациях.

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Сначала нужно установить все обстоятельства сбития самолета

Безусловно, вопрос выплаты компенсаций – важный элемент этого процесса. В то же время, ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечения виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат,

– рассказал Николенко.

Что касается суммы компенсации, то, говорят в МИД, она должна определяться в результате договоренностей правительств всех стран, граждане которых погибли в авиатехнике. Украина ожидает от Ирана выполнения всех договоренностей, которых достигли на предыдущих раундах переговоров.

Иран предлагал по 150 тысяч долларов компенсации

Отметим, что ранее посольство Ирана в Украине сообщило о готовности выплатить семьям жертв по 150 тысяч долларов. В то же время Тегеран готов обсуждать только те вопросы, которые не поднимали ранее и которые, вроде бы, не противоречат иранским законам.

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Это важно! Самолет авиакомпании МАУ сбили 2 ракеты над Тегераном 8 января 2020. На борту были 176 человек, не выжил никто. В феврале 2021 года Иран обнародовал технический отчет по катастрофе. Сбитие самолета признали человеческой ошибкой. Однако в Киеве отчет раскритиковали. Тегеран до сих пор не предоставил сведений о подозреваемых по делу.