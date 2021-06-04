Про це повідомив речник міністра закордонних справ України Олег Ніколенко. Офіційний Київ вимагає встановити всі обставини того, як збили літак МАУ. Лише опісля можна вести мову про компенсації.

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Спочатку потрібно встановити всі обставини збиття літака

Безумовно, питання виплати компенсацій – важливий елемент цього процесу. У той же час, йому повинні передувати встановлення всіх обставин збивання Іраном літака і притягнення винних до відповідальності. Тільки після цього можна говорити про розмір грошових виплат,

– розповів Ніколенко.

Щодо суми компенсації, то, кажуть у МЗС, вона має визначатись в результаті домовленостей урядів усіх країн, громадяни яких загинули в авіатрощі. Україна очікує від Ірану виконання усіх домовленостей, яких досягли на попередніх раундах перемовин.

Іран пропонував по 150 тисяч доларів компенсації

Зазначимо, що раніше посольство Ірану в Україні повідомило про готовність виплатити родинам жертв по 150 тисяч доларів. Водночас Тегеран готовий обговорювати лише ті питання, які не підіймали раніше та які, начебто, не суперечать іранським законам.

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