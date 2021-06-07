Заступник Генеральної прокурорки України Гюндуз Мамедов заявив, що "родичі жертв #PS752 питають про завершення переговорів між українською та іранською сторонами.

Зауважте Україна, Канада, Швеція та Британія висунули вимоги Ірану через авіакатастрофу МАУ

Офіційного підтвердження про початок судового процесу ми так і не отримали. Проте Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи в суді у Тегерані, а також дані з кваліфікації злочину та міри відповідальності,

– наголосив Мамедов.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: останні новини

Заступник секретаря РНБО Олексій Данилов у травні 2021 року заявив, що Україна підтримує версію Канади щодо причини трагедії з літаком МАУ в Ірані. Канадський суд у 2020 році офіційно визнав авіакатастрофу терористичним актом.

Ще 2 червня українська сторона розпочала переговори з Іраном щодо збитого рейсу МАУ.

Станом на червень 2021 року іранська сторона запропонувала виплатити українським родинам жертв по 150 тисяч доларів.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

