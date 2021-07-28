Лидеры Южной и Северной Корей начали переговоры о саммите

Лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын начали налаживать отношения между странами. Они даже якобы начали вести переговоры относительно предстоящего саммита.

И хотя администрация лидера Южной Кореи отказалась отчитываться о предстоящем саммите, подробности раскрыли СМИ.

Важно Северная Корея заявила о разрыве всех линий связи с Южной Кореей: причина

По данным журналистов, обе стороны стремятся провести переговоры на высшем уровне между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном. Предполагают, что из-за пандемии COVID-19 саммит может состояться в онлайн-формате.

Как предполагают СМИ, целью саммита может быть возобновление переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, направленных на вопрос демонтажа ядерных и ракетных программ Севера в обмен на смягчение санкций.

Представители Южной Кореи опровергли эту информацию, заявив, что

Ранее главы Северной и Южной Кореи возобновили телефонную горячую линию прямой связи, оборванную по инициативе Пхеньяна в июне 2020 года. С тех пор между официальными лицами двух стран не было никакого общения. Однако сейчас руководители стран согласились сделать большой рывок к восстановлению взаимного доверия и примирению.