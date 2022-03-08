Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины

Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Цивилизованный мир поддержал Киев и осудил агрессию Москвы.

Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео, где выразили солидарность с украинцами. Ролик появился в социальных сетях вечером 7 марта.

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Мы стоим вместе с народом Украины перед лицом агрессии, которую они испытывают от рук Путина и России,

– сказали политики.

К слову, 7 марта в Лондоне прошла встреча премьер-министра Великобритании, премьер-министра Канады и премьер-министра Нидерландов. Они обсудили ситуацию в Украине, единогласно отметив, что смелость сопротивления украинцев вдохновляет и дальше усиливать санкции против России.

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