Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте записали відео, в якому висловили солідарність з українцями. Ролик з'явився у соціальних мережах ввечері 7 березня.

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Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук Путіна та Росії,

– сказали політики.

До слова, 7 березня в Лондоні відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії, прем’єр-міністра Канади та прем'єр-міністра Нідерландів. Вони обговорили ситуацію в Україні, одноголосно зазначивши, що сміливість опору українців надихає і далі посилювати санкції проти Росії.

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