Главы 27 стран Европейского Союза в среду обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию вокруг Brexit. Главным вопросом будет перенос Brexit на более поздний срок.

Сейчас ближайшая возможная дата Brexit – 12 апреля. Отмечается, что на встрече Мэй должна будет обосновать европейским политикам необходимость продления сроков Brexit.

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Окончательное решение по срокам Brexit будут принимать лидеры 27 стран ЕС. Любой из вариантов они должны будут поддержать единогласно.

Об этом говорится в обнародованном накануне саммита ЕС 10 апреля письме главы Европейского совета Дональда Туска лидерам ЕС.

Какие существуют варианты развития событий

– Лидеры ЕС могут отказать Терезе Мэй в продлении сроков Brexit, что приведет к выходу Великобритании из ЕС 12 апреля без соглашения. Эксперты считают такой вариант Brexit крайне травматичным для Великобритании.

– Лидеры ЕС также могут не согласиться на предложенные сроки продления Brexit и предложить свои. 5 апреля Тереза ​​Мэй обратилась к президенту Европейского совета Дональда Туска. Она просила отложить Brexit до 30 июня 2019 года.

Продолжение до 30 июня, считает он, увеличило бы риск повторения серии новых краткосрочных продолжений и чрезвычайных саммитов. "Гибкий" термин, как считает Туск, позволит Великобритании свободно уйти, когда она будет готова. А Евросоюза из 27 государств избежать повторных саммитов по Brexit.

Если Тереза ​​Мэй отбросит альтернативное предложение ЕС, то Великобритания также покинет союз без соглашения с Брюсселем 12 апреля. Если же Брюссель и Лондон согласуют на саммите продолжение Brexit, то дальнейшее развитие событий будет зависеть от Великобритании.

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В том случае, если сроки Brexit будут продолжены, это станет уже вторым переносом Brexit. До этого дата Brexit была назначена на 29 марта, но британский парламент не смог этого срока согласовать сделку с Брюсселем и получил отсрочку.

Ранее королева Елизавета II одобрила законопроект направлен на предотвращение "жесткого" Brexit. Закон, принятый обеими палатами британского парламента, требует от премьер-министра просить ЕС о продлении сроков Brexit.

Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.