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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Лидеры фракций парламента выдвинули требования Зеленскому

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      Нардепы Верховной Рады озвучили требования Зеленскому
      Нардепы Верховной Рады озвучили требования Зеленскому / Фото из открытых источников

      Лидеры парламентских фракций обратились с требованиями к Владимиру Зеленскому, который побеждает на выборах президента Украины. Они призывают его озвучить конкретные планы на срок правления страной, вернуть оккупированные территории, отменить "Роттердам+" и принять закон об импичменте.

      К Зеленскому обратились фракции "Батькивщина", "Радикальная партия", "Народный фронт" и "Самопомич" во время пленарного заседания Верховной Рады 23 апреля.

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      Все фракции отмечают, что необходимо принять закон об импичменте, который заставит президента, независимо от фамилии, быть ответственным перед народом.

      В этом контексте лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк отметил, что президент – не царь, а слуга украинского народа, поэтому в первую очередь нужно снять неприкосновенность с народных депутатов и самого главы государства. Также нардеп добавил, что от Зеленского ожидают отмены формулы "Роттердам+", прозрачного оборонного бюджета и безопасности, в том числе энергетической.

      Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что 21 апреля Украина выбрала нового президента и его основная задача – вернуть оккупированные территории Донбасса, Крыма и защитить страну от российской агрессии. Кроме того, Зеленский должен продолжать курс страны на ЕС и НАТО, ведь таков выбор народа.

      Президент, правительство и парламент должны вместе работать ради успеха страны. Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах на первые сто дней, первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме,
      – отметил Бурбак.

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      В то же время, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал Зеленского наконец прекратить "эпоху бедности" – поднять зарплаты, пенсии и снизить тарифы.

      "Когда новая команда говорит, что президент за это не ответственен, то хочу напомнить, что президент может отменять решения правительства. И именно Порошенко подписал решение о соглашении МВФ. Мы обращаемся к новому президенту, немедленно пересмотреть соглашение с МВФ и отменить решение правительства о повышении тарифов", – добавил радикал.

      Представитель фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин подчеркнул, что от Зеленского пока ждут настоящих глубоких изменений.

      "От нового президента и нас с вами зависит, будут ли они поверхностными или приведут к глобальным изменениям в будущем", – подытожил он.


      Что обещает сделать Зеленский на посту президента

      Официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 99,92% голосов Владимир Зеленский пока получил 73,23% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Поэтому, разрыв между кандидатами более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.



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      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Народный фронт Радикальна партія Олег Ляшко Олег Березюк Самопомич Верховная Рада Война на Донбассе Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Аннексия Крыма Тарифы
      Источник: 24 канал
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