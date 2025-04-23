В Киеве сорвался лифт с человеком внутри

В многоэтажке в Киеве на улице Сечевых Стрельцов лифт остановился на шестом этаже, а затем упал до второго. Внутри находилась девочка, но она не пострадала.

Такая информация появилась в сети 23 апреля, однако происшествие случилось еще несколько дней назад. Об этом ГСЧС сообщили 24 Каналу. В службе добавили, что спасатели не привлекались.

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Что известно об инциденте с лифтом в столице

Утром 23 апреля киевские телеграмм-каналы начали массово публиковать фотографии разрушенного лифта. В сообщениях говорится, что он остановился на шестом этаже и пролетел до второго этажа с человеком внутри.

Последствия падения кабины лифта: фото из телеграм-канала "Правый берег Киев"

Кроме того, сообщают, что внутрь кабины лифта посыпались камни. Там находилась молодая девушка – она не пострадала, но сильно перепугалась.

Для ТСН в департаменте муниципальной безопасности подтвердили факт и добавили, что лифт оборвался еще 19 апреля.

Сейчас лифт закрыт на ремонт, эксперты проводят техническую проверку и устанавливают причину обрыва троса. Управляющим компаниям в городе поручено проверить техническое состояние лифтов.

Как не стать жертвой неисправности лифтов

Лифт – это источник постоянных рисков, если застройщики пренебрегают его техническим состоянием. Предотвратить аварии может помочь внимательность и ответственность пользователей.

Перед тем, как зайти в кабину, нужно обратить внимание на несколько моментов: