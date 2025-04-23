В Киеве сорвался лифт с человеком внутри
- В Киеве 19 апреля сорвался лифт, упав с 6-го на 2-й этаж с человеком внутри.
- Известно, что лифт закрыт на ремонт, проводится техническая проверка, а управляющим компаниям поручено проверить состояние лифтов.
В многоэтажке в Киеве на улице Сечевых Стрельцов лифт остановился на шестом этаже, а затем упал до второго. Внутри находилась девочка, но она не пострадала.
Такая информация появилась в сети 23 апреля, однако происшествие случилось еще несколько дней назад. Об этом ГСЧС сообщили 24 Каналу. В службе добавили, что спасатели не привлекались.
Смотрите также В Киеве произошла стрельба, есть раненый, – полиция
Что известно об инциденте с лифтом в столице
Утром 23 апреля киевские телеграмм-каналы начали массово публиковать фотографии разрушенного лифта. В сообщениях говорится, что он остановился на шестом этаже и пролетел до второго этажа с человеком внутри.
Последствия падения кабины лифта: фото из телеграм-канала "Правый берег Киев"
Кроме того, сообщают, что внутрь кабины лифта посыпались камни. Там находилась молодая девушка – она не пострадала, но сильно перепугалась.
Для ТСН в департаменте муниципальной безопасности подтвердили факт и добавили, что лифт оборвался еще 19 апреля.
Сейчас лифт закрыт на ремонт, эксперты проводят техническую проверку и устанавливают причину обрыва троса. Управляющим компаниям в городе поручено проверить техническое состояние лифтов.
Как не стать жертвой неисправности лифтов
Лифт – это источник постоянных рисков, если застройщики пренебрегают его техническим состоянием. Предотвратить аварии может помочь внимательность и ответственность пользователей.
Перед тем, как зайти в кабину, нужно обратить внимание на несколько моментов:
- точно ли лифт останавливается на уровне пола? Перепад между порогами не должен превышать 20 миллиметров;
- расстояние между порогом двери шахты и кабины должно быть не более 35 миллиметров, иначе есть риск застревания мелких предметов или даже ноги пассажира;
- двери должны открываться плавно, без рывков. Не должно быть посторонних шумов или заеданий механизмов;
- если лифт оснащен сенсором препятствий, проверьте, работает ли он: поднесите руку к проему двери – они должны остановиться и открыться.