Така інформація з'явилася в мережі 23 квітня, проте подія сталася ще кілька днів тому. Про це ДСНС повідомили 24 Каналу. У службі додали, що рятувальники не залучалися.

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Що відомо про інцидент з ліфтом у столиці

Зранку 23 квітня київські телеграм-канали почали масово публікувати фотографії зруйнованого ліфта. У повідомленнях йдеться, що він зупинився на шостому поверсі та пролетів до другого поверху з людиною всередині.

Наслідки падіння кабіни ліфта: фото з телеграм-каналу "Правий берег Київ"

Крім того, повідомляють, що всередину кабіни ліфта посипалося каміння. Там перебувала молода дівчина – вона не постраждала, але сильно перелякалася.

Для ТСН у департаменті муніципальної безпеки підтвердили факт та додали, що ліфт обірвався ще 19 квітня.

Зараз ліфт зачинений на ремонт, експерти проводять технічну перевірку та встановлюють причину обриву троса. Керуючим компаніям у місті доручено перевірити технічний стан ліфтів.

Як не стати жертвою несправності ліфтів

Ліфт – це джерело постійних ризиків, якщо забудовники нехтують його технічним станом. Запобігти аваріям може допомогти уважність та відповідальність користувачів.

Перед тим, як зайти до кабіни, потрібно звернути увагу на кілька моментів: