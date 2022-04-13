Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он поблагодарил друзей Украины и рассказал о борьбе с россиянами.

Российские оккупанты перебросили свои силы на восток Украины. Первоначальные планы врага благодаря героическим ВСУ и украинскому народу провалились, поэтому россиянам пришлось на ходу перестраивать свои силы.

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Лихорадка врага

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, враг активно действует на восточном и южном направлениях, пытаясь отыграться за свои предыдущие поражения. Также россияне продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, заводить в Украину новые колонны и ищут резервы.

Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует об их неуверенности. Что даже имея большое количество старой советской техники и значительное количество солдат, которых командование вообще не жалеет, россияне сомневаются, что им удастся сломить нас,

– сказал глава государства.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины