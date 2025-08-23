Москалик был десятым генералом России, которых погиб после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что заявили в ФСБ России?

Личность задержанного не раскрывают. Известно лишь, что речь идет о гражданине России, 1976 года рождения. По версии спецслужбы, он занимался доставкой самодельного взрывного устройства в Московскую область, якобы по заданию украинских спецслужб.

Именно это взрывное устройство 25 апреля 2025 года сработало в Балашихе, в результате чего погиб генерал Москалик.

Что известно о гибели Москалика?