Москалик был десятым генералом России, которых погиб после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Страшно представить: в ГУР раскрыли, сколько Россия потратила на информационную войну против Украины
Что заявили в ФСБ России?
Личность задержанного не раскрывают. Известно лишь, что речь идет о гражданине России, 1976 года рождения. По версии спецслужбы, он занимался доставкой самодельного взрывного устройства в Московскую область, якобы по заданию украинских спецслужб.
Именно это взрывное устройство 25 апреля 2025 года сработало в Балашихе, в результате чего погиб генерал Москалик.
Что известно о гибели Москалика?
В подмосковном городе Балашиха взорвали машину, в результате чего погиб генерал-майор Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления генштаба России.
Причиной взрыва, по предварительным данным, стала детонация самодельного взрывного устройства, установленного рядом с газооборудованием автомобиля.
Уже на следующий день после инцидента ФСБ отчиталась о задержании исполнителя теракта – Игната Кузнеца, которого там назвали "агентом украинских спецслужб". По информации ведомства, Кузнец имеет вид на жительство в Украине и якобы признал, что заложил взрывчатку в автомобиль генерала. Сейчас он находится под арестом.