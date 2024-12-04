Верховная Рада ликвидировала КРАИЛ и усилила контроль за игорным рынком

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. К тому же устанавливает новые требования для контроля за игорным бизнесом в Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. Законопроект поддержали 239 народных депутатов.

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Азартные игры под контролем государства

Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года должен быть создан новый уполномоченный орган, а также определено министерство, которое будет заниматься формированием политики в сфере игорных игр и лотерей. Кроме этого, документ предусматривает ряд новых ограничений для игорного бизнеса. Среди основных нововведений:

Ограничение доступа к нелегальным платформам

Вводится механизм блокировки незаконных игорных веб-сайтов и мобильных приложений, что позволит уменьшить доступ к нелегальным азартным играм.

Запрет рекламы азартных игр

Реклама азартных игр запрещается с несколькими исключениями:

Реклама может быть транслирована на ТВ и радио в ночное время.

Разрешена реклама на медиаплатформах, ориентированных на аудиторию старше 21 года.

Реклама может также появляться на поисковых системах и платформах с целевой аудиторией старше 21 года.

К тому же запрещено:

Предлагать или предоставлять возмещение расходов для участия в азартных играх.

Совершать телефонные звонки или отправлять сообщения неопределенному кругу лиц.

Предлагать бесплатные бонусы вместо внесения ставки.

Использовать тематику войны в рекламе.

Запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц в рекламе азартных игр.

Лицензии для компаний с налоговыми долгами

Запрещается получать лицензию на азартные игры компаниям, чьи владельцы или должностные лица имеют налоговые долги или долги по уплате лицензий.

Все расчеты при проведении азартных игр должны осуществляться исключительно в денежной форме через банковские счета. Использование других платежных услуг запрещено.

Запрещается также спонсировать азартные игры, за исключением случаев, когда это касается спортивных мероприятий.

Что будет с лотереями

Лотереи подпадают под большинство ограничений, касающихся игорного бизнеса, включая требования к репутации должностных лиц, наличия налоговых долгов и отношений со страной-агрессором.

Для проведения лотерей разрешается привлекать только иностранных лицензированных операторов с соответствующим опытом.

Лимиты на расходы и время игры

Устанавливаются ограничения на расходы, время, проведенное в игре, а также на количество и продолжительность игровых сессий. Также вводятся обязательные перерывы для игроков.

Запрет ставок в кредит

В законопроекте четко прописан запрет на прием ставок в кредит или с отсрочкой оплаты. Все ставки должны оплачиваться немедленно.

Такие нововведения, считает Ярослав Железняк, направлены на значительное усиление контроля над игорным бизнесом в Украине, в частности, с целью борьбы с нелегальными операциями и защиты граждан от негативных последствий азартных игр.