Что общего у демократических стран?

Успешных демократических стран, которые стали развиваться, не так много. Об этом пишет Лана Зеркаль, информирует 24 Канал.

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Все эти страны имеют три общих фактора:

первый – элиты пишут законы для себя и распространяют их действие на других. То есть правила одинаковы для всех без исключения;

второй – стабильность институтов не зависит от смены их руководителей. Например, политические партии и общественные организации создаются не под одного человека;

третий – и на самом деле ключевой из них – коллективный контроль элит за инструментами насилия. Это означает, что контроль за деятельностью правоохранительных органов не должен быть сконцентрирован в одних руках. Этот принцип обеспечивает баланс в системе сдержек и противовесов.

Как это работает в демократических странах, мы имели возможность недавно убедиться на примере президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, который под лозунгами "защиты от антигосударственных сил" пытался ввести в стране военное положение, аккумулировать контроль над силовыми структурами и армией в своих руках и нивелировать роль парламента. Результат – импичмент и обвинение экс-президента в государственной измене.

Для Южной Кореи – это не случайность. Начиная с 1987 года, девять президентов страны находились под уголовными преследованиями за коррупцию и превышение полномочий, и только двум из них удалось избежать судебных приговоров. Приговоры получили не только экс-президенты, но и большинство людей из их "круга доверия": министры, советники, лояльные к власти представители крупного бизнеса и даже родственники.

Так работает судебная система и верховенство права, когда политические элиты придерживаются принципов единых правил для всех и коллективного контроля над силовыми инструментами. Тогда даже статус главы государства не избавляет тебя от ответственности перед законом.

Результат – мечта любого украинского президента. ВВП страны – 1,8 триллиона долларов, ВВП на душу населения – 34 тысячи долларов. Страна входит в топ-3 государств мира по инвестициям в R&D – более 4,5% ВВП.

Почему ликвидация независимости НАБУ и САП не решает проблемы?

Теперь вернемся в Украину... Ничто другое не могло бы так быстро и без торга объединить "Слуг", ОПЗЖ и "Батькивщину", как понимание того, кто является общим врагом. НАБУ и САП.

Нам может не нравиться производительность работы НАБУ и САП, их подходы к ведению расследований или кадровой политики. Но лишение этих органов независимости не решает этих проблем.

Эффективность антикоррупционных или любых других правоохранительных органов, контроль над которыми сосредоточен в одних руках, имеет только один смысл: работать именно на эти руки. И тогда это уже не о европейских ценностях, а о новых украинских ценниках.