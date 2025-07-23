Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что ликвидация САП и НАБУ может негативно повлиять на евроинтеграцию Украины. Уже сейчас звучат осторожные заявления со стороны ЕС.

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Чем грозит ликвидация НАБУ и САП

В Европейском Союзе понимают сложность ситуации и не хотят подыгрывать Путину, поэтому осторожно подбирают слова. Но это не значит, что в ЕС не понимают, что произошло и проигнорируют событие.

Власть почувствует на себе влияние этого решения, потому что без возвращения независимости антикоррупционным органам – нельзя говорить о том, что Украина разделяет ценности Европейского Союза,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Мы знаем, что Украина имеет репутацию государства с коррупцией. Об этом постоянно говорили в окружении Трампа, в Европейском Союзе, на этом акцентирует российская пропаганда. Без существования независимых антикоррупционных органов все только станет хуже.

Стоит вспомнить случаи, когда в суд передавали дела должностных лиц высокого уровня, представители НАБУ заводили новые, то есть эти ведомства набирали силу. На этом фоне делать вид, что якобы ничего не изменилось – не получится.

Важное требование для евроинтеграции Украины

"На многих неформальных заседаниях с участием представителей стран-членов Европейского Союза, я не раз слышал фразу о том, что ЕС вынес уроки после преждевременного принятия в свои ряды, таких стран как Болгария и Румыния. Ведь они были не готовы, в которых сохранились коррупционные влияния", – рассказал Олег Рыбачук.

Для того, чтобы реформировать эти государства понадобилось более 10 лет. Поэтому, когда мы получили сигнал о том, что Евросоюз готов начать переговоры о нашем членстве, то стоит понимать, что акцент будет сделан на соблюдении определенных стандартов. Их будут проверять исключительно европейские чиновники.

Если раньше украинская власть публично доказывала, что якобы выполнила план, то сейчас только в Брюсселе скажут, действительно ли это так. Более того, пока нет серьезных аргументов, чтобы претендовать на начало переговоров с ЕС без решения этой проблемы.

Это не обязательно будет публичной дискуссией, но Брюссель дал четко понять, что решение примут на основе анализа экспертов, а не заявлений украинского президента или других политиков,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Поэтому надо начинать с фундаментальных вещей. Ведь в основе анализа прохождения каждой главы для приобретения членства, а их там 36, – будет лежать принцип верховенства права. Решением о ликвидации НАБУ и САП этот принцип был грубо нарушен.

Напомним, вечером 22 июля Владимир Зеленский все-таки подписал скандальный законопроект. Впоследствии он объяснил, что оба органа продолжат работать, но не в нынешнем виде. По словам президента, их надо очистить от российских влияний.

Украинцы возмутились таким решением и вышли на улицы. Они просили президента наложить вето на закон и скандировали "позор" после его подписания. На плакатах митингующие написали, что закон возвращает страну к авторитаризму и временам Януковича.