Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Василия Малюка во время брифинга, который цитирует "РБК-Украина".

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Что сказал Малюк о Гусарове?

Василий Малюк отметил, что Виктор Гусаров сливал информацию из НАБУ заместителю руководителя охраны Януковича, по фамилии Иванцов.

Иванцов – это активный участник вражеской резидентуры, которая замыкается вообще на код топа агентуриста Егорова. У нас была раньше такая историческая реализация по генералу СБУ Шайтанову. Вот тот его Егоров, который как раз держал эти агентурные сети,

– говорит Малыш.

Глава Службы безопасности Украины отметил, что это все бывшие спецназовцы и один из них Иванцов. Гусаров передавал ему информацию.

По словам Малюка, эти события касаются 2015 – 2016 года. Тогда Гусаров работал не в НАБУ, а в другом правоохранительном органе, но уже активно сотрудничал с врагом.

"Иванцов был на территории РФ, Гусаров передавал ему информацию Тот в ответ платил ему деньги и есть подтверждающие все данные. Есть переписка, что он понимает, кому он передает информацию и что тот находится на вражеской территории и относится по сути к вражеским спецслужбам", – добавил генерал.

Василий Малюк отметил, что в 2023 году СБУ удалось задокументировать отдельные признаки данного состава преступления. И на том этапе генерал уже рассказал все о Гусарове руководству НАБУ.

Я объяснил большие риски, что его срочно нужно забирать. Даже если он сейчас не передает, то он в режиме так называемой консервы – это тот, кто работает на врага, но находится на определенной такой приторможенной фазе,

– рассказал генерал.

Он добавил, что руководители НАБУ его "внимательно послушали", а потом сами проводили полиграфы и принимали свои определенные меры. А это привело к тому, что Гусаров уничтожил все вещественные доказательства.

"Когда с ним начали общаться дальше, он сказал, что этого вообще не было Опять же, я не бросаю камни в сторону руководства НАБУ. Но это определенный признак того, что они не являются профессиональными контрразведчиками и им больше нужно было в той ситуации прислушиваться ко мне, а также к моему заместителю генерала Наумюка, который лично занимался данным вопросом о том, на каком этапе кто-то не передал значение, кто-то возможно пренебрегал", – говорит Малюк.

Глава СБУ отметил, что "произошло так, как произошло", но Служба безопасности собрала все необходимые доказательства, и накануне Гусарова задержали. По его словам, суд сегодня, изучив предварительные материалы, принял решение об аресте на 60 суток, поэтому сейчас Гусаров уже находится под стражей.