Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Василя Малюка під час брифінгу, який цитує "РБК-Україна".

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Що сказав Малюк про Гусарова?

Василь Малюк наголосив, що Віктор Гусаров зливав інформацію з НАБУ заступнику керівника охорони Януковича, на прізвище Іванцов.

Іванцов – це активний учасник ворожої резидентури, яка замикається взагалі на код топа агентуриста Єгорова. В нас була раніше така історична реалізація по генералу СБУ Шайтанову. Оце той його Єгоров, який якраз тримав оці агентурні мережі,

– каже Малюк.

Глава Служби безпеки України зауважив, що це все колишні спецпризначенці й один із них Іванцов. Гусаров передавав йому інформацію.

За словами Малюка, ці події стосуються 2015 – 2016 року. Тоді Гусаров працював не в НАБУ, а в іншому правоохоронному органі, але вже активно співпрацював з ворогом.

"Іванцов був на території РФ, Гусаров передавав йому інформацію Той у відповідь платив йому гроші і є підтверджувальні всі дані. Є листування про те, що він розуміє, кому він передає інформацію і що той перебуває на ворожої території й відноситься по суті до ворожих спецслужб", – додав генерал.

Василь Малюк наголосив, що у 2023 році СБУ вдалося задокументувати окремі ознаки даного складу злочину. І на тому етапі генерал уже розповів усе про Гусарова керівництву НАБУ.

Я пояснив великі ризики, що його терміново потрібно забирати. Навіть якщо він зараз не передає, то він в режимі так званої консерви – це той, хто працює на ворога, але перебуває на певній такій пригальмованій фазі,

– розповів генерал.

Він додав, що керівники НАБУ його "уважно послухали", а потім самі проводили поліграфи та вживали своїх певних заходів. А це призвело до того, що Гусаров знищив всі речові докази.

"Коли з ним почали спілкуватися далі, він сказав, що цього взагалі не було Знову ж таки, я не кидаю каміння в бік керівництва НАБУ. Але це певна ознака того, що вони не є професійними контррозвідниками і їм більше потрібно було в тій ситуації прислухатися до мене, а також до мого заступника генерала Наумюка, який особисто займався даним питанням про те, на якому етапі хтось не передав значення, хтось можливо нехтував", – каже Малюк.

Глава СБУ зазначив, що "сталося так, як сталося", але Служба безпеки зібрала всі необхідні докази, і напередодні Гусарова затримали. За його словами, суд сьогодні, вивчивши попередні матеріали, ухвалив рішення про арешт на 60 діб, тож наразі Гусаров уже перебуває під вартою.