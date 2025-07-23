Информацию подтвердили в пресс-службе суда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о суде над тремя сотрудниками НАБУ?

В случае с Артемом Олейником суд частично удовлетворил ходатайство обвинения: его отстранили от исполнения служебных обязанностей до 21 сентября, запретили покидать Киев и обязали сообщать об изменении места жительства. Защита настаивала, что Олейник сотрудничал со следствием и помогал потерпевшей в лечении финансово.

Второму фигуранту избрали личное обязательство сроком на 60 суток, также временно отстранив от должности.

Третий подозреваемый будет находиться под ночным домашним арестом в течение 60 дней. Вопрос о его отстранении от службы еще находится на рассмотрении.

21 июля Государственное бюро расследований (ГБР) объявило подозрения трем работникам НАБУ за совершение аварий, приведших к увечьям потерпевших. По данным ведомства, два ДТП произошли в столице, а еще одно – на трассе Киев – Одесса.