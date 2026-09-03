В Конгрессе США бьют тревогу в связи с ликвидацией подразделения беспилотников в Европе

Двухпартийная группа американских законодателей требует от командования армии США объяснить ликвидацию специализированного подразделения беспилотников в Европе. В Конгрессе опасаются, что это решение помешает американским военным перенимать опыт Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает The Associated Press.

Что вызывает беспокойство у законодателей США?

Речь идет о батальоне численностью 600 военнослужащих из состава 173-й воздушно-десантной бригады. Сформированное в ноябре 2025 года подразделение должно было задействоваться для операций с использованием беспилотников.

Военные самостоятельно разрабатывали дроны и отрабатывали тактику боевых действий, которую Украина первой массово применила в войне против России. Документ с требованием разъяснений был направлен исполняющему обязанности начальника штаба Армии США генералу Кристоферу ЛаНеву и министру Армии Дэну Дрисколлу.

Обращение подписали сенатор Джин Шагин, сенатор Том Тиллис, независимый сенатор Ангус Кинг и член Палаты представителей Майк Тернер.

Мы глубоко обеспокоены тем, что ликвидация этого специализированного подразделения беспилотников ограничит нашу способность перенимать опыт у союзников – в частности, у Вооруженных сил Украины – и помешает нашим усилиям по модернизации ведения войны с использованием беспилотников в тех темпах, которые необходимы для сохранения конкурентоспособности на современном поле боя,

– заявила сенатор Джин Шагин.

Законодатели подчеркнули, что появление этого батальона стало своевременным ответом на ситуацию, когда характер боевых действий меняется быстрее, чем обычные формирования успевают адаптироваться.

Американские парламентарии стремятся выяснить основания для изменений, принятых менее чем через год после начала деятельности группы.

В частности, конгрессмены требуют уточнить, принималось ли решение о прекращении специализации на основании прямых распоряжений руководства Пентагона.

Напомним, министр армии США Дэн Дрисколл подал в отставку после нескольких месяцев конфликта с министром обороны Питом Хэгсетом. У них были разногласия относительно будущего американской армии, ее модернизации и увольнения высокопоставленных военных.

Дрисколл, возглавлявший армию США в качестве гражданского руководителя с февраля 2025 года, должен покинуть свой пост в ближайшие дни. Его отставка стала очередной кадровой перестановкой в Пентагоне на фоне споров вокруг политики Хэгсета и его решений в отношении военного руководства.