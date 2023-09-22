Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
Важно Мы же обещали, что "продолжение следует", – командующий Воздушными Силами отреагировал на атаку по Севастополю.
Удар по резервному командному пункту
Военный эксперт отметил, что это тандемный удар по командному пункту – так называемом ЗКП (запасной командный пункт – 24 Канал).
На ЗКП постоянно находится несколько офицеров, которые готовы в любой момент перехватить управление. Их уничтожение означает ликвидацию второго состава командного управления флотом,
– объяснил Роман Свитан.
Расположение пункта / Фото "Схемы"
По его мнению, скорее всего, контрразведка СБУ определила место и подтвердила наличие на этом объекте определенного количества российских руководителей. Далее последовало согласование и удар ракетами по этому объекту.
Операция в "Саках"
Роман Свитан предположил, что СБУ использует беспилотники для перенасыщения ПВО противника, то есть отвлекает на себя. Если коэффициент перенасыщения одного комплекса, например, 10 – 15, отправляют 20 беспилотников.
Комплекс отстреливает ракеты, а тогда, пока перезаряжается, заходят ударные ракеты, которые наносят главное поражение по определенному объекту.
Военный эксперт напомнил, что по аэродрому "Саки" было уже 2 атаки. В прошлом году была первая атака.
Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:
Взрывы в Туле
В Туле очень много вооруженных заводов, а на самом деле это оборонные комплексы. Они производят оружие преимущественно для пехотных подразделений.
При этом это военные и легальные военные объекты, которые также будут уничтожаться, используя беспилотники,
– отметил Роман Свитан.
Он добавил, что уже каждый день, 24 на 7, работают Вооруженные Силы Украины над этой задачей уничтожения военных объектов.
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