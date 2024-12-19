Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Путина по итогам 2024 года. Ликвидация российского генерала возмутила диктатора.

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Жалуется на "теракт"

Владимир Путин безосновательно развязал войну против Украины и регулярно терроризирует мирные украинские города, а ядерный шантаж и ракета "Орешник" – его любимая тема. Но при этом диктатор жалуется, что российские военные преступники со временем получают свое возмездие.

Путин начал жаловаться и рассказывать бред о всевозможных "терактах" и "убийствах" на территории России. Его возмущает, что страны Запада никак не реагируют на такие действия.

Добавим, 16 декабря Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генерал-лейтенанту Игорю Кириллову. Он возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. По приказу военного преступника Кириллова зафиксировали более 4,8 тысячи случаев использования различных химических боеприпасов против Сил обороны Украины. 17 декабря Кириллова взорвали в Москве. Взрывчатку заложили под электросамокат.