Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Владіміра Путіна за підсумками 2024 року. Ліквідація російського генерала обурила диктатора.

До теми Наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони: СБУ повідомила підозру генералу Росії

Скаржиться на "теракт"

Владімір Путін безпідставно розв'язав війну проти України та регулярно тероризує мирні українські міста, а ядерний шантаж і ракета "Орешник" – його улюблена тема. Але при цьому диктатор скаржиться, що російські воєнні злочинці з часом отримують свою відплату.

Путін почав бідкатися і розповідати маячню про всілякі "теракти" та "вбивства" на території Росії. Його обурює, що країни Заходу ніяк не реагують на такі дії.

Додамо, 16 грудня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову. Він очолював війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії. За наказом воєнного злочинця Кіріллова зафіксували понад 4,8 тисячі випадків використання різних хімічних боєприпасів проти Сил оборони України. 17 грудня Кіріллова підірвали у Москві. Вибухівку заклали під електросамокат.