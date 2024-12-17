Кіріллілов поширював брехливу інформацію про війну в Україні, тому його ліквідація має стати "дзвіночком" для інших пропагандистів, таких як Владімір Соловйов та Маргаріта Симоньян. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

До теми У Москві підірвали генерала Кіріллова: в мережі з'явилося відео

Потужний удар по Кремлю

Знищення начальника військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова стало великим емоційним потрясінням для російських пропагандистів, як-от заступника секретаря радбезу Росії Дмітрія Медведєва.

Він назвав ліквідацію "терактом" та "агонією бандерівського режиму". Мовляв, "Україна з останніх сил, усвідомлюючи неминучість свого воєнного розгрому, завдає боягузливих і підлих ударів у мирних містах". Медведєв вкотре повторив свою пропагандистську тезу про міфічних нацистів та пригрозив Україні відплатою, включно з найвищим військово-політичним керівництвом країни.

Йому краще мовчати, тому що п'яний Медведєв як лакмусовий папірець. Якщо починає розповідати щось "дуже страшне", то значить наша дія, у цьому випадку СБУ, спрацювала дуже добре. Молодці. Далі буде. Хай бояться,

– наголосив Олексій Гетьман.

Дивіться також Російські слідчі висунули декілька версій вбивства Кіріллова

Що відомо про участь Кіріллова у війні в Україні

Кіріллов розповсюджував неправдиву інформацію про буцім розроблення біологічної зброї Україною та союзниками, яку переноситимуть птахи. Він також висунув "теорію", що США в біолабораторіях України вивчали віруси, що нібито передавалися через комарів.

Ще на початку війни ліквідований генерал звинувачував Україну й у застосуванні хімічної зброї на фронті. Хоча саме за наказом Кіріллова ворог 4 800 разів використовував хімічні боєприпаси з отруйними речовинами.

Їх скидали з FPV-дронів. Під час дії гранати з хімічним зарядом отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи. Таким чином ворожі війська змушують українських оборонців виходити з окопів під прямий вогонь.

"Згідно з 51-ю статтею статуту ООН, країна, яка потерпає від агресії, може нищити ворога, де б той не перебував, якщо він є військовим або причетний до військової справи й робить якісь рухи у цій війні. А війна – гібридна, тому інформаційні рухи також є законною ціллю. Це привіт Соловйову, Симоньян та всім іншим", – констатував ветеран російсько-української війни.