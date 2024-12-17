Кириллов распространял лживую информацию о войне в Украине, поэтому его ликвидация должна стать "звоночком" для других пропагандистов, таких как Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

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Мощный удар по Кремлю

Уничтожение начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стало большим эмоциональным потрясением для российских пропагандистов, например заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева.

Он назвал ликвидацию "терактом" и "агонией бандеровского режима". Мол, "Украина из последних сил, осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары по мирным городам". Медведев в очередной раз повторил свой пропагандистский тезис о мифических нацистах и пригрозил Украине возмездием, включая высшее военно-политическое руководство страны.

Ему лучше молчать, потому что пьяный Медведев как лакмусовая бумажка. Если начинает рассказывать что-то "очень страшное", то значит наше действие, в этом случае СБУ, сработало очень хорошо. Молодцы. Дальше будет. Пусть боятся,

– отметил Алексей Гетьман.

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Что известно об участии Кириллова в войне в Украине

Кириллов распространял ложную информацию о якобы разработке биологического оружия Украиной и союзниками, которое будут переносить птицы. Он также выдвинул "теорию", что США в биолабораториях Украины изучали вирусы, что якобы передавались через комаров.

Ещё в начале войны ликвидированный генерал обвинял Украину и в применении химического оружия на фронте. Хотя именно по приказу Кириллова враг 4 800 раз использовал химические боеприпасы с отравляющими веществами.

Их сбрасывали с FPV-дронов. Во время действия гранаты с химическим зарядом ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего глаза и дыхательные пути. Таким образом вражеские войска заставляют украинских защитников выходить из окопов под прямой огонь.

"Согласно 51-й статье устава ООН, страна, которая страдает от агрессии, может уничтожать врага, где бы тот ни находился, если он является военным или причастен к военному делу и делает какие-то движения в этой войне. А война – гибридная, поэтому информационные движения также являются законной целью. Это привет Соловьеву, Симоньян и всем остальным", – констатировал ветеран российско-украинской войны.