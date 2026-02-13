Украинские военные дроном Vampire уничтожили российского полковника
- Украинские военные с помощью ударного дрона Vampire уничтожили российского полковника Игоря Петрова в Курской области.
- Петров занимал должность заместителя командира по тылу в воинской части 51912 и умер от ранений в больнице.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским войскам в Курской области с помощью ударного дрона Vampire. В результате атаки был ликвидирован российский полковник Игорь Петров.
Об этом сообщает администрация Балаковского района Саратовской области, откуда погибший был родом.
Как ликвидировали российского полковника?
Украинские военные нанесли точечный удар по позициям российских оккупационных сил в Курской области. Для атаки использовали ударный беспилотник Vampire, который применяется для поражения живой силы и техники противника.
По имеющейся информации, в результате удара был ликвидирован российский полковник.
Украинские военные регулярно уничтожают офицерский состав армии России, что ослабляет управление войсками противника и снижает их боеспособность.
Что известно о Петрове?
По данным мониторингового канала "Досье шпиона", Петров на момент ликвидации имел звание полковника и занимал должность заместителя командира по тылу в воинской части 51912.
В воскресенье, 1 февраля, российский военный в Курской области получил ранения в результате удара дроном Vampire. В пятницу, 6 февраля, он скончался в больнице от полученных травм. Похороны Петрова должны состояться в пятницу, 13 февраля.
Последние новости о "несчастных случаях" с российскими военными
Стало известно о ликвидации Силами обороны Украины российского военного преступника Сергея Зотова. В ГУР 3 февраля сообщили, что его тело нашли на одной из позиций российских войск. В частной переписке Зотов открыто хвастался тем, что его фамилия внесена в украинские перечни военных преступников.
Кроме того, 22 декабря 2025 года в Москве на парковке взорвался автомобиль генерала минобороны страны-агрессора Фанила Сарварова – он погиб на месте.
А в августе 2025 года погиб капитан третьего ранга Александр Половков. Российские власти долгое время скрывали эту информацию, и о его смерти стало известно только 15 декабря 2025 года.
В понедельник, 9 февраля стало известно о ликвидации очередного военного преступника. Так, на фронте погиб командир батальона "АрБат" Айк Гаспарян.