Прошло уже 35 лет с момента жуткой аварии на Чернобыльской АЭС, но последствия безответственности советской власти, украинцы переживают до сих пор. Едва ли не самое плохое, что тогда могли сделать власти СССР после взрыва – скрывать истинные масштабы катастрофы и не предупреждать людей об опасности радиации.

Как сказал полковник внутренней службы в отставке Михаил Святненко в эксклюзивном интервью 24 каналу, советская власть блокировала телефонную связь, чтобы те, кто видел и понимал истинные масштабы взрыва на ЧАЭС, не смогли рассказать об этом другим.

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Михаил Святненко рассказал, что еще до аварии запланировал отдохнуть на озере в Пуще-Водице с семьей. После того, как произошел взрыв он пытался позвонить из пожарной части домой в Киев, чтобы предупредить свою жену и детей.

Я неоднократно звонил, но все звонки блокировали, чтобы не было утечки тайны. Я так и не дозвонился и не предупредил, а жена с детьми поехала. Как раз в это время роза ветров изменилась, и вся радиация пошла в сторону Киева,

– вспомнил Святненко.

Он сказал, что тогда у него были очень нехорошие ощущения – "словно нас за людей не воспринимали". Святненко возмутился тем, что советская власть не отменила демонстрацию к Международному дню труда.

В Припяти хоть и поздно, но сказали закрыть окна и не выходить, а мы свои семьи так и не смогли предупредить. За это бы уже судили,

– подчеркнул он.

Михаил Святненко заметил, что тогда его старшему сыну исполнилось только 6 лет, а младшему – 2,5. К сожалению, радиация сказалась на их здоровье. По словам Михаила, у них была увеличенная щитовидная железа.

Что известно о Михаиле Святненко?

На момент Чернобыльской трагедии Михаилу Святненко исполнилось всего 29 лет. Тогда он работал старшим инженером отдела Государственного пожарного надзора управления пожарной охраны Киевской области. В ночь, когда произошел взрыв на ЧАЭС, Михаила и еще 5 офицеров включили в группу дозиметристов. Он с коллегами составил первую карту уровней радиации и сделал фото блока ЧАЭС.

Полное интервью с Михаилом Святненко – читайте по ссылке.