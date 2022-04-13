Ликвидировали 19 800 российских оккупантов и уничтожили много техники: свежие потери врага

13 апреля 2022 , 09:47
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россияне продолжают свои фантастические потери в войне с Украиной. ВСУ отчитываются, что уничтожили уже 19 800 врагов на нашей земле.

Также в ВСУ сообщили, что с 24 февраля по 13 апреля враг потерял 739 танков. А боевых бронированных машин уже 1964.

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Подробнее о потерях российских оккупантов

Россияне продолжают терять и другую технику. В частности, в Украине они уже потеряли:

  • 358 артиллерийских систем;
  • 115 РСЗО;
  • 64 средства ПВО;
  • 158 самолетов;
  • 143 вертолета;
  • 1429 единиц автомобильной техники;
  • 7 кораблей/катеров;
  • 76 цистерн;
  • 132 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 25 единиц специальной техники;
  • 4 пусковые установки.

ВСУ заявили, что данные уточняются. Ведь из-за высокой интенсивности боев трудно делать подсчет.

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Автор: Оксана Княжик