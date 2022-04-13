Ликвидировали 19 800 российских оккупантов и уничтожили много техники: свежие потери врага
13 апреля 2022 , 09:47Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне продолжают свои фантастические потери в войне с Украиной. ВСУ отчитываются, что уничтожили уже 19 800 врагов на нашей земле.
Также в ВСУ сообщили, что с 24 февраля по 13 апреля враг потерял 739 танков. А боевых бронированных машин уже 1964.
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Подробнее о потерях российских оккупантов
Россияне продолжают терять и другую технику. В частности, в Украине они уже потеряли:
- 358 артиллерийских систем;
- 115 РСЗО;
- 64 средства ПВО;
- 158 самолетов;
- 143 вертолета;
- 1429 единиц автомобильной техники;
- 7 кораблей/катеров;
- 76 цистерн;
- 132 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 25 единиц специальной техники;
- 4 пусковые установки.
ВСУ заявили, что данные уточняются. Ведь из-за высокой интенсивности боев трудно делать подсчет.
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