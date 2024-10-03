Возмездие обязательно будет для всех, – ГУР о ликвидации российского полковника в Подмосковье

Накануне в Коломне Московской области ликвидировали полковника российской оккупационной армии. Алексей Коломейцев непосредственно причастен к полномасштабному вторжению и совершению военных преступлений против Украины.

Возмездие обязательно будет для всех. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк в интервью "Мы Украина", передает 24 Канал.

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Ликвидация российского полковника

Представитель ГУР отметил, если лица пришли убивать украинцев, то должны понимать, что та же участь может постигнуть их самих.

Они должны быть к этому готовы. Возмездие обязательно будет. И оно будет для всех. Мы об этом предупреждаем. Враг должен это понимать и знать,

– подчеркнул Андрей Черняк.

В то же время отметил, что главной задачей ГУР все же является получение информации. Впрочем, безусловно, разведка помогает Силам обороны находить и ликвидировать те пути логистического сообщения, которые приводят к поставкам оружия на фронт.

Да, мы работаем везде. Работаем, чтобы минимум минус 1 танк, минус какой-то ящик со снарядами или минами – они не попали на фронт и не уничтожали наших воинов. Мы делаем все для того, чтобы Украина становилась сильнее, а враг становился слабее,

– подчеркнул представитель ГУР.

Краткая справка. Коломейцев руководил 924 государственным центром (военная часть 20924) беспилотной авиации министерства обороны России, занимающейся подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "Шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА.



Кстати, наши источники в ГУР сообщили, что ликвидация российского полковника стала результатом спецоперации местного движения сопротивления. Действия партизан координировала украинская разведка.