Відплата обов'язково буде для всіх. Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю "Ми Україна", передає 24 Канал.

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Ліквідація російського полковника

Представник ГУР зауважив, якщо особи прийшли вбивати українців, то мають розуміти, що та ж сама доля може спіткати їх самих.

Вони мають бути до цього готовими. Відплата обов'язково буде. І вона буде для всіх. Ми про це попереджаємо. Ворог має це розуміти та знати,

– підкреслив Андрій Черняк.

Водночас зазначив, що головним завданням ГУР все ж таки є здобуття інформації. Втім, безумовно, розвідка допомагає Силам оборони знаходити й ліквідовувати ті шляхи логістичного сполучення, які призводять до постачання зброї на фронт.

Так, ми працюємо всюди. Працюємо, щоб мінімум мінус 1 танк, мінус якийсь ящик зі снарядами чи мінами – вони не потрапили до фронту й не нищили наших воїнів. Ми робимо все для того, щоб Україна ставала сильнішою, а ворог ставав слабшим,

– наголосив представник ГУР.

Коротка довідка. Коломєйцев керував 924 державним центром (військова частина 20924) безпілотної авіації міністерства оборони Росії, що займається підготовкою фахівців з бойового застосування безпілотників, зокрема "Шахедів", а також персоналу з обслуги БпЛА.



До речі, наші джерела в ГУР повідомили, що ліквідація російського полковника стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву. Дії партизанів координувала українська розвідка.