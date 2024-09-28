Джерела 24 Каналу уточнили, що операцію із ліквідації полковника здійснили партизани за координацією української розвідки.
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ГУР "відмінусувало" ще одного високопоставленого окупанта
Згодом у ГУР офіційно підтвердили, що 27 вересня 2024 року у місті Коломна московської області було знищено полковника російської окупаційної армії Коломєйцева Алєксєя владіміровіча.
51-річний Коломєйцев керував 924-м державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони Росії, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "Шахедів", а також персоналу з обслуговування БпЛА.
Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та здійснення воєнних злочинів проти України.️ ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата,
– йдеться у повідомленні відомства.
Ліквідований Коломєйцев / Фото ГУР
До слова, у Курській області український дрон ледве не "вполював" російського воєнкора Романова.