Так, путінський посіпака, гендиректор Мосфільма Карен Шахназаров шокував зізнанням, інформує 24 Канал. В одному з випусків програми пропагандиста Владіміра Соловйова він наголосив на ювелірній роботі українських спецслужб.

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"Роблять одну за одною успішну операцію"

Фактично Карен Шахназаров визнав те, які потужні й сильні українські спецслужби. Для підтвердження своїх слів пропагандист згадав про полювання на конструкторів.

Нагадаємо, 12 грудня на Росії ліквідували російського конструктора Михайла Шатського, який був організатором робіт з модернізації ракети Х-59 та Х-69. Напередодні у Донецьку підірвали начальника Оленівської колонії Сєргєя Євсюкова.

Крім цього, генерала Ігоря Кирилова та його помічника вбили за допомогою вибухівки, закладеної в електричний самокат, що стояв біля під'їзду будинку на Рязанському проспекті в Москві, де жив генерал.

Скажемо прямо, вони (українські спецслужби – 24 Канал) дуже успішні під керівництвом Володимира Зеленського та Кирила Буданова. Вони роблять одну за одною вельми успішні операції, які розбурхують наше суспільство,

– сказав Шахназаров.

Пропагандист бідкається на проблеми з безпекою у Росії. Мабуть, розуміє, що може бути наступним. Водночас Шахназаров звернувся до директорів та конструкторів, щоб вони не світили своїми обличчями. Адже потім їх можна легко розпізнати й швидко ліквідувати.

Ви згадайте, що було у Радянському Союзі? Тоді родичі не знали, де працює їхній батько чи дід. Я закликаю самих конструкторів й директорів подумати тепер тим, як давати інтерв'ю. Можливо, вам не варто світити обличчям, адже за вами успішно йде полювання,

– додав путінський посіпака.

Крім того, він поставив у приклад Україну. Мовляв, в Україні ті, хто виробляють зброю не роздають інтерв'ю, водночас на Росії усі хочуть слави й лізуть в телевізор.

Росіян обурюють успішні операції українських спецслужб, адже вони почуваються в небезпеці. Саме тому, аби трішки вгамувати народ ФСБ заявили, що нібито затримали 4 агентів України, які готували інші ліквідації з міністерства оборони країни-агресора.