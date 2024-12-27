Так, путинский приспешник, гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров шокировал признанием, информирует 24 Канал. В одном из выпусков программы пропагандиста Владимира Соловьева он отметил ювелирную работу украинских спецслужб.

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"Делают одну за другой успешную операцию"

Фактически Карен Шахназаров признал то, какие мощные и сильные украинские спецслужбы. Для подтверждения своих слов пропагандист вспомнил об охоте на конструкторов.

Напомним, 12 декабря на России ликвидировали российского конструктора Михаила Шатского, который был организатором работ по модернизации ракеты Х-59 и Х-69. Накануне в Донецке взорвали начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова.

Кроме этого, генерала Игоря Кириллова и его помощника убили с помощью взрывчатки, заложенной в электрический самокат, стоявший у подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве, где жил генерал.

Скажем прямо, они (украинские спецслужбы – 24 Канал) очень успешны под руководством Владимира Зеленского и Кирилла Буданова. Они делают одну за другой весьма успешные операции, которые будоражат наше общество,

– сказал Шахназаров.

Пропагандист жалуется на проблемы с безопасностью в России. Видимо, понимает, что может быть следующим. В то же время Шахназаров обратился к директорам и конструкторам, чтобы они не светили своими лицами. Ведь потом их можно легко распознать и быстро ликвидировать.

Вы вспомните, что было в Советском Союзе? Тогда родственники не знали, где работает их отец или дед. Я призываю самих конструкторов и директоров подумать теперь тем, как давать интервью. Возможно, вам не стоит светить лицом, ведь за вами успешно идет охота,

– добавил путинский приспешник.

Кроме того, он поставил в пример Украину. Мол, в Украине те, кто производят оружие не раздают интервью, одновременно на России все хотят славы и лезут в телевизор.

Россиян возмущают успешные операции украинских спецслужб, ведь они чувствуют себя в опасности. Именно поэтому, чтобы немного успокоить народ ФСБ заявили, что якобы задержали 4 агентов Украины, которые готовили другие ликвидации из министерства обороны страны-агрессора.