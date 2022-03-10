Ликвидированный в Киевской области Захаров ранее получил орден лично из рук Путина

Ликвидированный в Киевской области А. Захаров ранее получил орден лично из рук Путина. Глава Кремля наградил его в 2016 году.

Российского военного ликвидировали под Броварами Киевской области. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.

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Погибший Захаров получал орден от Путина

Под Броварами 10 марта был ликвидирован командир танкового полка оккупационной армии Андрей Захаров.

В 2016 году он, будучи майором, получил орден от Путина. Земля стекловатой!

– рассказали в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

В Главном управлении разведки написали, что ликвидированный захватчик командовал бальонно-тактической группой 6 танкового полка 90 танковой дивизии в российском Чебаркуле. Дивизия принадлежит к Центральному военному округу оккупантов.

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