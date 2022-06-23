Ликвидировано почти 35 тысяч российских военных: новые потери врага

С 24 февраля ВСУ удалось ликвидировать 34 430 оккупантов. Только за сутки наши защитники уничтожили 200 врагов.

Такие данные обнародовал Генштаб по состоянию на утро 23 июня. Эти цифры – приблизительные из-за высокой интенсивности боевых действий.

Важно Россияне перебрасывают подразделения и наступают на Востоке: карта боевых действий на 23 июня

Потери врага по состоянию на 23 июня

личного состава – примерно 34 430 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1 504 (+8) единицы,

боевых бронированных машин – 3 632 (+18) единицы,

артиллерийских систем – 756 (+4) единиц,

РСЗО – 240 (+1) единиц,

средств ПВО – 99 единиц,

самолетов – 216 единиц,

вертолетов – 183 (+1) единицы,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 620 (+6) единиц,

крылатых ракет – 137 единиц,

кораблей и катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) единиц,

специальной техники – 60 единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

На Донбассе горячее всего

На Славянском направлении россияне хотят улучшить свое тактическое положение и найти слабые места в обороне наших войск. Враг намеревается возобновить наступление на Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Поэтому в районе Изюма захватчики разместили до двух танковых подразделений. Здесь планируют применить тяжелые огнеметные системы.

Кроме того, россияне пытаются полностью захватить Северодонецк и вести наступательные действия, чтобы окружить наши войска в районе Лисичанска и заблокировать основные логистические пути.

Враг бросает все силы на взятие Северодонецка и Лисичанска, ведь именно эти города не позволяют оккупантам полностью контролировать Луганскую область. Для россиян важно оккупировать Луганскую область, чтобы потом "хвастаться" хотя бы одним достижением так называемой "спецоперации" Путина за 4 месяца.

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На Бахмутском направлении оккупанты наступают на Золотое и Волчеяровку. Пытаются завладеть господствующими высотами в районе Берестового, чтобы установить контроль над трассой Бахмут – Лисичанск. Перебросили в район Новотошковского до одной батальонной тактической группы из состава центрального военного округа.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Захватчики обстреливают наши подразделения, чтобы их не перебросили на другие направления.

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 23 июня: смотрите видео