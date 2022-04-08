Ликвидированы оккупанты, уничтожена техника и 3 беспилотника: главные достижения за сутки на Юге
Источник:Оперативное командование "Юг"
Вооруженные Силы Украины сегодня нанесли потери оккупантам. Всего за сутки только на юге Украины враг потерял почти полсотни своих военных.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что 43 оккупанта были ликвидированы. А также враг потерял 12 единиц техники.
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Несмотря на артиллерийские обстрелы, военнослужащие Украины продолжают защищать отвоеванные населенные пункты Херсонщины. Сегодня, 8 апреля, они получили трофей в виде БТР-80 и уничтожили 3 вражеских беспилотника "Орлан-10".
Ситуация на Юге Украины
С акватории Черного моря рашисты нанесли 2 ракетных удара по Кировоградской и Одесской областям. Целью являлись объекты критической инфраструктуры. В результате обстрелов, к счастью, никто не пострадал.
На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает вести оборонные действия на занимаемом рубеже.
Корабельная вражеская группировка в Черноморской операционной зоне продолжает разведывательные действия и активную блокаду украинских портов.
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