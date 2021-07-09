Лилия Ребрик очаровала трогательными фото с мужем и дочерьми

Популярная телеведущая Лилия Ребрик восхитила публику новыми фотографиями. Она показала, как вместе с мужем и дочерьми была на водной прогулке.

Лилия Ребрик на личной странице в инстаграме часто делится разными фотографиями. Она показывает закулисье творческой жизни и особое внимание уделяет семье.

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Новые семейные фото Лилии Ребрик

На днях телеведущая опубликовала серию фотографий, которые сделала во время водной прогулки. Лилия вместе с мужем и дочерьми плавали на яхте и наслаждались теплым летним днем. Атмосферные снимки сделаны посреди реки и на фоне невероятно красивого неба и радуги.

Для прогулки Ребрик выбрала черную майку на тонких бретелях и шорты. Поверх надела белую рубашку, которую не застегивала. Волосы звезда уложила ровно и прикрыла голову от палящего солнца черной кепкой. На лице она сделала легкий макияж. Завершила летний образ солнцезащитными очками.

Лилия, ее любимый Андрей Дикий и дочери – Полина и Диана искренне улыбались и наслаждались моментом.

У кого-то "мои года – мое богатство", а у меня – "моя семья – мое богатство",

– написала Ребрик под фото.



Лилия Ребрик с мужем / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик с дочкой Полиной / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик с мужем / Фото из инстаграма Лилии Ребрик