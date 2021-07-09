Лілія Ребрик на особистій сторінці в інстаграмі часто ділиться різноманітними світлинами. Вона показує за лаштунки творчого життя й особливу увагу приділяє сім'ї.

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Нові сімейні фото Лілії Ребрик

Днями телеведуча поширила серію світлин, які зробила під час водної прогулянки. Лілія разом із чоловіком і доньками плавали на яхті та насолоджувалися теплим літнім днем. Атмосферні знімки посеред річки та на тлі неймовірно красивого неба й веселки.

Для прогулянки Ребрик обрала чорну майку на тонких бретелях і шорти. Поверх одягнула білу сорочку, яку не застібала. Волосся зірка вклала рівно й прикрила голову від пекучого сонця чорною кепкою. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Довершила літній образ сонцезахисними окулярами.

Лілія, її коханий Андрій Дикий та доньки – Поліна і Діана щиро усміхалися та насолоджувалися моментом.

В когось "мої роки – моє багатство", а в мене – "моя сім'я – моє багатство",

– написала Ребрик під фото.



Лілія Ребрик з чоловіком / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик з донькою Поліною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик з чоловіком / Фото з інстаграму Лілії Ребрик