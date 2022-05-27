Об этом он отметил в комментарии "Общественному". В то же время, он добавил, что нашим военным на Лиманском направлении удалось занять и укрепить новые позиции.

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На Лиманском направлении – особенно горячие бои

Павел Кириленко отметил, что Лиманское направление до сих пор остается сложным. Там продолжают вестись ожесточенные бои. Что касается самого города Лиман, то большинство его территории контролируется военными странами-агрессорами.

Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины,

– подчеркнул глава области.

Наши военные пытаются сдерживать кафиров на новых позициях, закрепленных на Лиманском направлении. Что касается самого врага, то для него этот район стратегически важен. Российские захватчики понимают, что наши военные планируют не только выйти на новые рубежи, но и буквально выбить их из всей Лиманской общины.

Не менее важным для оккупантов Бахмут

Глава Донецкой ОВА объяснил, почему российские захватчики стремятся захватить сам Бахмут. По его словам, это позволит оккупантам взять под контроль всю Луганскую область. После этого у врагов будет возможность не только перегруппировать свои подразделения, но снова идти в наступление на Донецком направлении.

Не утихают атаки по линии фронта в Донецкой области. Павел Кириленко отметил, что Бахмуту, Покровскую и Краматорскую россияне выпускают ракеты, а также избивают из авиации.

Тем временем в Луганской области ситуация обостряется

Ранее Федор Вениславский рассказал, что в Луганской области угроза окружения достаточно высока . В частности, он назвал сложные для украинских военных направления. Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне отметил, что кафиры стремятся сомкнуть два фланга наступления неподалеку от Северодонецка. Более того, сейчас происходит ожесточенное сражение за последние районы области.

В то же время, он отметил, что именно дефицит тяжелого вооружения стал причиной обострения ситуации. По его мнению, если бы Украине снабжали достаточно бронированных машин, артиллерии, а также РСЗО, то этого можно было бы избежать.

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