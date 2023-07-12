Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Лиманское направление – наиболее удобное оккупантам для наступательной операции.

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Какая ситуация на Лиманском направлении

В последнее время продолжаются бои вблизи Дибровы. Однако тамошнюю реку Жеребец они не форсировали, а также зависли в районе Торского.

Они вышли из леса возле Кременной, выдвинулись в поля. Такое уже не раз было. Как только к Торскому выдвигают, то собирается наш кулак и бьет по колонам, пытающимся продвинуться вперед.

– отметил Свитан.

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Сейчас главная цель российских оккупантов на этом направлении – выйти вблизи Оскольского водохранилища и Северского Донца и зарыться на этих территориях. В таком случае они попытаются снова оккупировать Лиман.

Российские захватчики также попытаются вынудить Вооруженные Силы Украины привлечь стратегические резервы, чтобы их не использовали в наступательной операции. Однако сейчас ситуация полностью контролируемая.

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