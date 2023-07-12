Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Лиманський напрямок – найбільш зручний окупантам для наступальної операції.
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Яка ситуація на Лиманському напрямку
Упродовж останнього часу тривають бої поблизу Діброви. Однак тамтешню річку Жеребець вони не форсували, а також – зависли в районі Торського.
Вони вийшли з лісу біля Кремінної, висунулися в поля. Таке вже не один раз було. Як тільки до Торського висувають, то збирається наш кулак і б'є по колонах, які намагаються просунутися вперед,
– зазначив Світан.
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Зараз головна мета російських окупантів на цьому напрямку – вийти поблизу Оскільського водосховища та Сіверського Донця і закопатися на цих територіях. У такому випадку вони спробують знову окупувати Лиман.
Російські загарбники також спробують змусити Збройні Сили України залучити стратегічні резерви, аби їх не використовували в наступальній операції. Однак зараз ситуація абсолютно контрольована.
Втрати Росії у війні: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зазнали колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу, 11 липня, загарбники втратили ще 510 військових.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" відправилися ще 235 530 окупантів.
- Крім того, Росія втратила 4090 танків, 7990 бойових броньованих машин, 4402 артилерійських систем, 674 реактивних систем залпового вогню, 415 засобів ППО.