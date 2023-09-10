Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что Россия может усилить свои войска в этом направлении. Однако это не позволит оккупантам реализовать свои планы.

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Функционал российских войск не изменился

Противник проводит наступательные действия на Лимано-Купянском направлении и пытается концентрировать тут свои силы.

Российское командование продолжает мечтать о том, что они смогут прорвать по Лимано-Купьянской оси украинскую оборону. Особенно в направлении Лимана, Борового и самое главное – Купянская,

– подчеркнул военный обозреватель.

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Однако в целом и структурно качество российских подразделений для этого прорыва не изменилось. Таким же, каким оно было в июне, июле остается и в сентябре.

Военный обозреватель спрогнозировал действия оккупантов на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

Их структура и функционал, прежде всего, оборонный, и он не изменился.

"Это свидетельствует о том, что они могут интенсифицировать свои действия. Но достичь значимого результата, например, захватить Купянск или хотя бы Купянск-Узловой, у них на сегодня нет возможности", – отметил Александр Коваленко.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан предположил, что желание оккупантов продвинуться в сторону Купянска может быть связано с тем, что именно в районе города проходит аммиачный трубопровод, который еще и пересекает реку Оскол. А для россиян прокачка аммиака по территории Украины является принципиальным вопросом. Потому и они будут продолжать попытки наступать на этом направлении.

Что происходит вблизи Купянска