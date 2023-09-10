Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що Росія може посилити свої війська цьому напрямку. Проте це не дозволить окупантам реалізувати свої плани.

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Функціонал російських військ не змінився

Противник проводить наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку та намагається концентрувати тут свої сили.

Російське командування продовжує мріяти про те, що вони зможуть прорвати по Лимано-Куп'янській вісі українську оборону. Особливо в напрямку Лимана, Борового і найголовніше – Куп'янська,

– наголосив військовий оглядач.

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Проте загально та структурно якість російських підрозділів для цього прориву не змінилась. Така сама як вона була в червні, липні залишається й у вересні.

Військовий оглядач спрогнозував дії окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку: дивіться відео

Їхня структура та функціонал насамперед оборонний, і він не змінився.

"Це свідчить про те, що вони можуть інтенсифікувати свої дії. Але досягти вагомого результату, наприклад, захопити Куп'янськ чи хоча б Куп'янськ-Вузловий, в них на сьогодні немає можливості", – зазначив Олександр Коваленко.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан припустив, що бажання окупантів просунутись у бік Куп'янська може бути пов'язане з тим, що саме в районі міста проходить аміачний трубопровід, який ще й перетинає річку Оскіл. А для росіян прокачування аміаку по території України є принциповим питанням. Тому й вони будуть продовжувати спроби наступати на цьому напрямку.

Що відбувається поблизу Куп'янська