Госпогранслужба показала, как наши защитники применяют ударный беспилотник против россиян на Купянском направлении. В ГПСУ отметили, что дрон-камикадзе работает на ужас и смерть оккупантов.
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Атака дроном-камикадзе попала на видео
Бойцы "Стальной границы" отработали по объекту противника.
Вражеский командный пункт стал объектом интереса для "глаз" пограничников на Купянском направлении. Дрон-камикадзе, направленный бойцами "Стальной границы", отработал, как надо – повредил внедорожник и часть здания. Не только громко, но и точно!
– говорится в сообщении ГПСУ.
На кадрах показано, как наши защитники с помощью разведывательного беспилотника выявляют командный пункт российских оккупантов. После этого они направляют к вражеской цели ударный БПЛА. В результате дрон-камикадзе влетает в машину противника. На видео также можно увидеть большой столб дыма на месте попадания.
Дрон-камикадзе пограничников попадает в российский командный пункт: видео ГПСУ
Другие успехи наших пограничников
- Ранее бойцы "Стальной границы" уничтожили вражеский "Муром-М". Россияне потеряли свой дорогостоящий комплекс круглосуточного наблюдения на Харьковском направлении.
- Не так давно сообщалось, что украинские пограничники перехитрили вражескую ДРГ в Черниговской области. Они подпустили российских захватчиков на считанные десятки метров, а затем открыли по противнику огонь.
- Напомним, когда Россия в очередной раз атаковала Одесскую область беспилотниками, украинские пограничники помогали их уничтожать. Момент сбития одного из таких ударных дронов попал на видео.